Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ultimó este viernes su once para el partido de este sábado contra el Barcelona, con la vuelta de Yannick Carrasco, con Ángel Correa y Joao Félix como previsible ataque, con la alternativa del recuperado Diego Costa, y con Mario Hermoso de nuevo como elegido para el lateral izquierdo en lugar de Renan Lodi.

El portero Jan Oblak; el lateral derecho Kieran Trippier, aunque no formó parte de la prueba del once de este viernes para dosificar y no forzar ante toda la carga de partidos que acumula tanto con su equipo como con la selección inglesa en estos primeros dos meses y medio de competición; los centrales Stefan Savic y José María Giménez; y los centrocampistas Marcos Llorente, Saúl Ñíguez y Koke Resurrección completan la probable alineación inicial del técnico.