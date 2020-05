29 may. 2020

EFE Madrid 29 may. 2020

El delantero serbio del Atlético de Madrid Ivan Saponjic (c) durante el entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva del club en Majadahonda, Madrid, este viernes. EFE/Atlético de Madrid

Diego Costa, Héctor Herrera, Yannick Carrasco, Santiago Arias, Víctor Machín, 'Vitolo', o Thomas Lemar ya divisan la reanudación de la competición con reivindicaciones aún pendientes para cada uno en el Atlético de Madrid, bien porque su nivel no es el que se esperaba, bien porque no han logrado la consolidación en el once, bien porque figuran en un papel secundario hasta ahora o porque su aportación al equipo aún es insustancial.

DIEGO COSTA Y LA REVÁLIDA CONSTANTE