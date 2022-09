Eduardo Coudet, entrenador del Celta, lamentó este sábado, tras la derrota por 4-1 contra el Atlético de Madrid, las ocasiones falladas al principio del partido por su equipo, remarcó que estos rivales "no te perdonan", consideró "abultado el resultado" y opinó que la imagen de su equipo "no ha sido mala", al tiempo que destacó su "gran primer tiempo" y todas las ocasiones que generaron durante el encuentro.

"La imagen del equipo no creo que haya sido mala. Hicimos una gran primera parte. Hemos generado muchísimas situaciones, no hemos estado certeros y ellos sí, convirtieron las que tuvimos. Volvimos a ver que contra estos rivales de mucha jerarquía si perdonas ellos no te perdonan", valoró en la rueda de prensa en el Metropolitano.