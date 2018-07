Rostov on Don (Rusia)

EFE Rostov on Don (Rusia) 3 jul. 2018

El arquero belga Thibaut Courtois reacciona trasla ronda preliminar entre Inglaterra y Belgica de la Copa del Mundo de la FIFA 2018 groupo G en Kaliningrado, Rusia. EFE ******Editorial Use Only

El portero de Bélgica Thiboaut Courtois rechazó hablar de su futuro y de un posible fichaje por el Real Madrid aunque reconoció que sus hijos viven en Madrid y que eso "es lo más importante".

"Me encanta vivir en Londres. Madrid y Londres son grandes. Lo único es que en Madrid viven mis hijos. Me gustaría que estuvieran cerca. Eso no quiere decir que vaya a volver. Pero para mí son muy importantes y voy a hacer algo para verles más", dijo tras el triunfo de Bélgica ante Japón.