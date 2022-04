Thibaut Courtois, portero internacional belga del Real Madrid, confesó antes de enfrentarse al Chelsea el próximo miércoles en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de fútbol que ganar la máxima competición continental sería "muy especial" para él, ya que es algo que está entre sus principales sueños y que quiere lograr antes de retirarse.

"He ganado muchos trofeos, pero la Champions es el más grande a nivel de clubes y aún no lo he ganado. Por supuesto, sería muy especial para mí ganarlo antes de retirarme. Aún hay tiempo. Seguiré intentando perseguir mis sueños y la Champions League está incluida en ellos. El viaje continúa”, dijo en una entrevista a los medios de la UEFA.