Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, declaró este sábado que el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, "dice cosas para generar populismo en su afición", en alusión a las palabras vertidas por el entrenador argentino relacionadas con su premio The Best al mejor guardameta y el 'Balón de Oro' a Luka Modric.

"Hay que respetar cada opinión, esto es el fútbol, pero he estado tres años en el Atlético y cuando te peleas contra el Real Madrid o equipos grandes dice cosas para generar populismo entre su afición", comentó Courtois, que recordó cuando Simeone dijo que "había ganado el The Best" porque estuvo en el Real Madrid.