El piragüista Saúl Craviotto, abanderado de España este viernes en la ceremonia inaugural de los Juegos de Tokio junto a la nadadora Mireia Belmonte, está "nervioso" y siente "que no pasan las horas" para que llegue el que considera que será "el momento más bonito" de su carrera como deportista.

"No tengo mucha idea de cómo va a ser. No sé si es una bandera, si van a ser dos. Me recoge el bus a las 8 de la mañana y tengo siete horas de viaje a Tokio y siete de vuelta al día siguiente, pero estoy deseando que llegue", dijo en una teleconferencia de prensa desde Kyotango, donde está concentrada su selección.