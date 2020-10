"Desde hace un par de años sabía que Tokio iba a ser el último torneo y durante el confinamiento desconecté un poco para volver con las pilas bien cargadas, pero luego fueron pasando los días y veía que no estaba bien conmigo misma, que no me motivaba igual. Si el objetivo de Tokio ya no era una ilusión mejor dejarlo".

Así resume Cristina Guinea González (1992) en una entrevista con EFE los motivos por los que ha decidido retirarse completamente del hockey, un deporte al que se ha dedicado desde los 8 años, principalmente en el Club Junior, pero también en clubes de Alemania y Bélgica, y en la selección española (más de 150 partidos), con la que se colgó el bronce en el último Mundial y el último Europeo, además participar en los Juegos de Río 2016.