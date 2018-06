El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que había convocado una conferencia de prensa esta tarde como anticipo del Gran Premio de Cataluña en la que se esperaba que anunciara su futuro, afirmó que necesita más tiempo para tomar una decisión.

"La verdad es que me hubiera gustado poder decir algo aquí. Esa era mi intención y supongo que por eso la expectación tan alta que he visto, más que tras ganar una carrera, pero desafortunadamente no están las cosas tan claras y necesito más tiempo para tomar la decisión correcta", reconoció Pedrosa, quien desde Mugello sabe que no continuará como piloto del equipo Repsol Honda, en el que estará el próximo año Jorge Lorenzo.