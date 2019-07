El seleccionador español masculino de waterpolo, David Martín, comentó que "nadie dude" de que su equipo irá el próximo sábado "a por el oro" en la final del Mundial frente a Hungría o Italia, una final en la que anima a sus jugadores a ser valientes y en la que espera cerrar una herida personal abierta hace diez años.

"En Roma perdimos la final y yo fui responsable en parte, lo recuerdo perfectamente. Desde entonces siempre me he dicho a mi mismo que no volveré a ser cobarde y ahora lo único que les transmito a ellos es que deben ser valientes, pasarlo bien porque al fin y al cabo esto es waterpolo y hay cosas muchas más importantes en la vida", dijo Martín en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).