"Sigue haciendo esas paradas, David, y retuitearé lo que me pidas", publicó esta semana Juan Mata al compartir en Twitter un vídeo de Rebels Gaming. Este equipo de 'eSports' es la nueva aventura empresarial del portero del Manchester United David de Gea, cuyo patrimonio está estimado en 52 millones de euros. El miércoles se reencontrará con el Atlético de Madrid, once años después.

Es un momento dulce en lo deportivo para el portero criado en Illescas (Toledo). Sus 22 paradas le valieron en enero la consideración de mejor jugador del mes en la Premier League, un galardón que no obtenía un portero desde 2016. En lo que llevamos de temporada acumula 89 paradas, y se ha convertido en salvador habitual de un United con problemas defensivos.

En esa tesitura volverá a encontrarse este miércoles con el Atlético de Madrid, el club del que salió en junio de 2011 como una promesa recién confirmada en la portería del ya desaparecido estadio Vicente Calderón, y al que se volverá a enfrentar en su nueva casa, el Wanda Metropolitano, en el primer duelo del cruce de octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras haber superado una década en el fútbol inglés, De Gea ha acumulado un patrimonio que supera los 46 millones de libras (52 millones de euros) según el 'Sunday Times', que en 2021 le situó entre las 20 principales fortunas de Reino Unido de menores de 30 años.

Mientras, vive uno de sus mejores momentos bajo la portería del United, en el que durante más de una década ha sufrido altibajos, fuera del césped ha puesto en marcha un proyecto empresarial que deja entrever que su vida y sus intereses están mucho más allá del esférico: Rebels Gaming.

"Rebels tiene que ver con el sentimiento que él tenía dentro del mundillo del fútbol, de ser alguien que juega pero al que también le gustan otras cosas, como el anime (animación japonesa), tocar la batería, los videojuegos... Se sentía un perfil un poco distinto dentro de lo que se conocía, y por eso ese nombre le encajó de primeras", explica a EFE el director de marketing de Rebels, Carles Mayans.

El portero madrileño decidió crear su propio club después de haber "hablado con varios equipos para colaborar" y descubrir que su motivación era crear uno propio. Una vez tomado ese camino, la primera decisión fue el nombre. Descartaron opciones como DDG, Gea o Red Devils, hasta que encontraron esa vinculación a la rebeldía con la que se presentaron en diciembre.

DE GEA, UN GRAN AFICIONADO A UN VIDEOJUEGO... QUE NO ES DE FÚTBOL

La entrada de De Gea al sector se une a la de otros futbolistas como el barcelonista Gerard Piqué (al frente de Koi, junto al popular presentador Ibai Llanos) o el madridista Carlos Henrique Casemiro (CASE Esports), algo que para la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), principal organizador de competiciones en España, revela que los 'eSports' están ampliando su público.

"Es la evolución que hemos visto en los últimos años en España. Por fin hemos conseguido salir del nicho y hemos entrado en el gran público, y es normal que determinados actores se interesen por algo que tiene un comportamiento muy parecido al mundo de los deportes, que no es deporte, pero se parece en muchas de sus dinámicas. Por eso hay gente del deporte que se ha interesado, que además son jugadores de videojuegos, y están apostando por esta industria", explica a EFE Jordi Soler, consejero delegado de la LVP.

Rebels compite en tres videojuegos: 'League of Legends', el juego por equipos consistente en llegar a la base del contrario que es el más representativo de la escena competitiva; el juego de disparos con personajes 'Valorant' -en cuya competición en España ha debutado esta misma semana contra otros clubes de futbolistas como Koi o CASE-, y 'Tom Clancy's Rainbow Six: Siege', otro videojuego tipo 'shooter', que es precisamente el que más practica el propio De Gea en su tiempo libre.

"Rainbow Six es el enlace de David con los videojuegos, porque le dedica muchas horas. Dicho por él mismo, le dedica más horas a Rainbow Six que al fútbol. Obviamente por motivos físicos no puede jugar tantas horas al fútbol", relata Mayans.

Curiosamente, entre los juegos en los que compite el conjunto de De Gea no hay ningún simulador futbolístico o deportivo. "Imagino que cuando te pasas el día jugando al fútbol, viendo fútbol y estudiando fútbol como hace él, llegas a casa y lo último que tienes ganas de ver es otro esférico. Pero es verdad que llama la atención", concede el director de marketing de Rebels.

Al frente de la parte deportiva de Rebels está Alvar Martín Aleñar 'Araenae' uno de los pioneros en los 'eSports' en España. El club tiene su sede en Madrid, cerca del aeropuerto para facilitar las visitas del guardameta cuando acude a ver a su familia en la capital española.

El jugador está "totalmente involucrado" en el día a día de su escuadra electrónica, afirma Mayans, que asegura que estuvo muy pendiente de todos los detalles para su creación, desde los colores -negro, su color favorito, y rojo por el Atlético y el Manchester- hasta cualquier otro pormenor.

"Nosotros como personas que conocemos el sector le damos nuestros consejos, pero es él quien toma las decisiones finales", confirma el director de marketing del proyecto de 'eSports' de De Gea, que vuelve a Madrid once años después convertido en ídolo del United y empresario de eSports.

Miguel Ángel Moreno