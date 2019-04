Frenkie de Jong, centrocampista del Ajax Amsterdam, dijo este lunes que no se ha puesto una fecha límite para hacerse con un puesto fijo en el once inicial del Fútbol Club Barcelona, equipo en el que jugará a partir de la próxima temporada.

"No me he puesto como objetivo ser titular nada más llegar, eso solo causaría decepción. Simplemente voy allí con mucho entusiasmo, estoy ansioso por hacerlo bien", dijo el futbolista de 21 años en un podscast subido a la web del Ajax.