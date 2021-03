Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, quiso incidir, en la previa al debut contra Eslovenia de mañana miércoles (18:00 horas CET) en el Europeo de la categoría, que son unos “privilegiados” a pesar de no haber tenido tiempo de preparación tras solo dos entrenamientos antes del estreno.

“Llevamos cuatro meses sin estar juntos, nos reunimos ayer y tuvimos una toma de contacto donde tuvimos que administrar los contenidos de la sesión para que no supusiera una excesiva fatiga para algunos jugadores. Cambia que no hemos tenido tiempo de preparación, pero sabíamos lo que había. Aún así somos unos privilegiados por los tiempos que corren por poder disputar un torneo de estas características. No hay que poner ninguna pega, hay que disfrutar de esta situación y desarrollar nuestro trabajo con normalidad”, dijo en rueda de prensa.