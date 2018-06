Vicente Del Bosque, exseleccionador nacional y exentrenador del Real Madrid, se refirió a la destitución de Julen Lopetegui como técnico del combinado español de fútbol poco antes del comienzo del Mundial y a si afectará al vestuario.

"Yo creo que no. En teoría me imagino que los jugadores tendrán afecto al anterior seleccionador pero se pondrán a disposición, como no puede ser de otra forma, y actuarán con la mayor profesionalidad de cara al Mundial. Debe ser un hecho fantástico para todos poder jugar un Mundial", opinó antes de la entrega de los 'Premios Fundación Mapfre' que se llevará a cabo este jueves en Madrid.