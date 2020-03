A diferencia de otras veces, Leti Canales no tuvo un gran recibimiento a su llegada al aeropuerto de Bilbao. Tampoco lo esperaba. No porque su tercer puesto en el prestigioso Sídney Surf Pro no mereciese ser celebrado con honores, sino porque la coyuntura actual obliga a guardar distancias. El COVID-19 ha reformulado las normas de convivencia. Donde antes mandaban los abrazos, ahora imperan la protección y la cautela.

La surfista de Sopelana lo sabe por su hermana mayor. Trabaja en un hospital. "Lo primero que hizo cuando llegué de Australia fue desnudarme fuera de casa, desinfectarme y mandarme a la ducha. Fue todo un shock. Mi padre pertenece al grupo de riesgo", explica la surfista de Sopelana, todavía desperezándose del 'jet lag' y de las emociones vividas en la última semana.