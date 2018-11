El seleccionador francés, Didier Deschamps, criticó este lunes al delantero del Barcelona Ousmane Dembélé porque "suele llegar tarde" a las obligaciones con su club y le aconsejó que tome "conciencia de las exigencias" que implican mantenerse en el más alto nivel.

"No desespero. Si en un momento dado pienso que eso no funciona, me ocuparé de hacérselo entender (a Dembélé) de forma diferente", afirmó en conferencia de prensa durante la concentración de la selección en Clairefontaine, al sur de la región de París, y añadió que el jugador debe prestar más atención a ese problema.