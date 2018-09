El seleccionador nacional de fútbol de Francia, Didier Deschamps, elegido mejor entrenador del mundo en los premios The Best, durante la entrevista que ha concedido a la Agencia EFE en Londres. EFE

Una hora con Didier Deschamps. Sesión fotográfica incluida. La comunicación de Francia es un cañón. A punto de cumplir 50 años, Deschamps (Bayona, 1968) viste con aire juvenil. Mezcla su americana, con una camiseta blanca por dentro, vaqueros y zapatillas Nike. Arreglado, pero informal. Cercano, sin mirar el reloj, designado mejor entrenador del mundo en los premios The Best, afirma en una entrevista con la Agencia EFE en el hotel londinense JW Marriot en Governor Square, que los buenos, "los actores de verdad, son los jugadores". Mbappé y compañía. Deschamps, junto a Mario Zagallo y Franz Beckenbauer, tiene el honor de haber ganado el Mundial como jugador y como entrenador. En esa mesa sólo se sientan tres en toda la historia. Durante la conversación, pondera y loa a Griezmann, a Raphael Varane, a Lucas Hernández, no se olvida de Aymeric Laporte y entiende que Diego Simeone tiene el reto de hacer más combativo a Thomas Lemar en el Atlético de Madrid. Votó a los suyos en The Best, pero reconoce el enorme mérito de Luka Modric. El pádel, fuera del fútbol, es su gran pasión.

- ¿Ha visto por cierto el accidente de su amigo, el jugador de pádel Paquito Navarro?