JAPAN OLYMPICS PANDEMIC CORONAVIRUS COV??ID-19:Tokyo (Japan), 17/07/2020.- A giant Olympic rings monument is illuminated before the Rainbow bridge at Odaiba Marine Park in Tokyo, Los organizadores de Tokio 2020 anunciaron este jueves la detección del primer caso de covid-19 vinculado a la organización de los Juegos Paralímpicos dentro de la Villa Olímpica, que abrió sus puertas a los participantes esta misma semana. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON JAPÓN OLIMPISMO: Toko (Japón), 17/07/2020.- Los aros olímpicos iluminan el agua cerca del Puente del Arco Iris en el Parque Marino de Odaiba (Japón). El Comité Olímpico Internacional (COI) desveló que este jueves, cuando faltará exactamente un año para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, promoverá una serie de actividades bajo el lema "Juntos somos más fuertes" para reconocer la importancia de "la solidaridad y la unidad en estos tiempos difíciles y de adversidad". EFE/FRANCK ROBICHON