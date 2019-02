Diego Reyes, defensa central que ha llegado en el mercado de invierno al Leganés como cedido desde el Fenerbahce turco, explicó que ha fichado por el club español "por el tipo de institución que es, muy familiar, muy comprometida".

"Me lo demostraron desde el principio cuando hablaron con mi agente y dijeron que me querían. Creo que el contacto siempre estuvo ahí y me ilusionó muchísimo regresar a Laliga. Esta institución me ha hecho sentir en familia desde el primer día que estoy aquí", declaró.