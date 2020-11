El futbolista brasileño del Santos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé (d), marca de penalti el gol numero mil batiendo al guardameta Andrade, durante el partido que disputaron contra el Vasco da Gama en el estadio de Maracaná el 19 de noviembre de 1969. EFE/Archivo BRAZIL SOCCER GOAL NUMBER 1000: RIO DE JANEIRO (Brazil), 19/11/1969.- The Brazilian Player of Santos, Edson Arantes do Nascimento, Pelé (r), scores penalty goal number thousand beating goalkeeper Andrade, during the match played against the Vasco da Gama at the Maracana Stadium. EFE/apj