El serbio y primer clasificado mundial Novak Djokovic admitió que cada año que pasa se siente más cómodo en el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, donde ha conseguido un total de ocho coronas.

“Este escenario me trae muy buenos sentimientos y confianza. Me siento muy bien estando aquí, está claro que si mentalmente estás bien no importa el sitio donde juegues, pero aquí simplemente me encuentro bien”, explicó durante la rueda de prensa oficial previa al Abierto de Australia que arrancará este lunes.