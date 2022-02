El serbio Novak Djokovic vuelve a la competición en el torneo de Dubai donde inicia la nueva temporada después de no haber podido competir en el Abierto de Australia por no estar vacunado de la covid 19 y, por tanto, no cumplir con los requisitos sanitarios del país del que fue expulsado.

El serbio arranca el curso en una competición que ha ganado en cinco ocasiones, la última hace dos temporadas y debutará con el joven italiano Lorenzo Musetti, al que venció en el pasado Roland Garros.