El tenista serbio Novak Djokovic declaró este lunes en Belgrado que confía en repetir los éxitos de 2015, cuando logró tres Grand Slams y quedó finalista de otro, y aseguró que hace unos meses no habría creído que fuera posible aspirar de nuevo a ser número uno del mundo, puesto que ocupa el español Rafael Nadal.

"Sé que todos recuerdan el año 2015, cuando tuve los cuatro "Grand Slams". ¿Podría repetirlo? Sí, porque si no, no me dedicaría al tenis", dijo el tenista, refiriéndose a los tres grandes torneos que ganó y a que fue finalista del cuarto, Roland Garros.