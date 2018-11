El serbio Novak Djokovic ha recuperado la sonrisa y el liderazgo del tenis mundial, reforzado este jueves con su clasificación a los cuartos de final del Masters 1.000 de París tras el abandono del bosnio Damir Dzumhur, una situación que él mismo no hubiera imaginado hace cinco meses.

"Si me hubieran dicho hace cinco meses esto... Siempre he creído en mí, pero era tan improbable en aquel momento, cuando estaba en el puesto 22 del mundo y con la forma en la que jugaba y me sentía en la pista", dijo el serbio, que ganaba 6-1 y 2-0 cuando abandonó su rival.