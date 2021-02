Cedric Maxwell, quien fuera compañero de la leyenda Larry Bird en Boston Celtics con el que ganó los anillos de campeón de 1981 y 1984, aseguró recientemente que el esloveno Luka Doncic se le asemeja en el juego el mítico ‘33’, pero este quiso huir del paralelismo asegurando que no se le puede comparar porque aún le queda mucha carrera por delante.

“He visto un montón de vídeos de cómo jugaba, no se me puede comparar con Larry Bird, su carrera está ahí y a mí me quedan muchos partidos, mucha carrera. Quiero seguir jugando y pasármelo bien con el baloncesto”, dijo en ESPN tras la victoria contra Brooklyn Nets (115-98).