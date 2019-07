La jugadora de badminton Carolina Marín ha declarado este miércoles en un acto en el Consejo Superior de Deportes que todavía no sabe si participará en el Mundial de Suiza que comienza el 19 de agosto, pero ha enfatizado que su objetivo, tras la lesión de la cual todavía se está recuperando, es ganar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Todavía no puedo decir si voy o no voy al Mundial. Mientras no nos acerquemos a la cita no puedo decir nada. Nuestro objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio por eso mismo no queremos tomar ningún riesgo en ir al Mundial o no. Si vamos, estaremos ahí dándolo todo y si no, pues comenzaremos en septiembre el circuito de los torneos", dijo la jugadora.