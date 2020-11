Edmílson cree que el Barcelona tendrá dificultades si no se organiza

El exfutbolista brasileño Edmílson José, quien jugó cuatro años en el Barcelona, cree que el club azulgrana pasará "buenos apuros" si no se organiza "ahora" y no ve a Lionel Messi lejos del Camp Nou, aunque reconoce que el astro argentino no es el mismo que el de "hace cinco años".

"El Barcelona va a pasar buenos apuros si no pasa a organizarse ahora. Es el peor inicio de temporada en 20 años y, si no se organiza, continuará teniendo dificultades" para jugar bien, dijo Edmílson en una entrevista con Efe, desde la sede del SKA Brasil, el club que preside, en Santana de Parnaíba, interior de Sao Paulo.