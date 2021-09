El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) dijo este jueves que la etapa reina de la 76 Vuelta a España, con final en el Altu d'El Gamoniteiru, respondió a lo esperado porque llegaron "todos reventados".

"Me quedaba en la primera subida y no sé cómo he hecho para aguantar con los de delante al final", afirmó.