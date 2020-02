El Atlético de Madrid recuperó toda su esencia para superar al Liverpool en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con un 1-0, un buen resultado para el encuentro de vuelta y la visita al temible Anfield, con motivos para el optimismo y para el pesimismo en el conjunto rojiblanco para conseguir el pase para las semifinales del torneo.

- EL 1-0 Y 5 MOTIVOS PARA EL OPTIMISMO:

1 - El resurgir del Atlético:

Cuanto más enorme parecía la dificultad, el Atlético de Simeone reapareció en todo su esplendor, con todas las virtudes, toda la esencia y todos los mecanismos que le hicieron alcanzar no hace mucho cotas altísimas o jugar por ganar la Liga de Campeones. Volvió ese equipo prácticamente inabordable en defensa -no permitió ni un solo tiro entre los tres palos del Liverpool-, impetuoso, intenso, molesto, incómodo, inexpugnable tácticamente e incisivo y vertical en el ataque, porque también generó peligro casi en cada intento ofensivo.

No tuvo apenas la posesión (un 33 por ciento) pero es cuando mejor se siente, tanto en la defensa, porque maneja como nadie el repliegue y los espacios, como en el ataque, porque no le exige transiciones largas sino punzantes y trepidantes en las que se mueve con más destreza. Corrió muchísimo, pero no tanto como otras veces por su rigurosa colocación: 113,229 kilómetros por los 110,405 del Liverpool.

También regresó la mejor versión de Simeone, que armó a su equipo al detalle en un partido de mucho mérito del entrenador, porque todo lo que había diseñado en la pizarra, en su mente, lo trasladó a la perfección a los futbolistas y, por extensión, al terreno de juego. No se desordenó casi nunca, no entró a la invitación del Liverpool a presionar su salida cuando tenía el balón controlado, no se precipitó en las maniobras de Firmino para abrir las vías hacia la portería de Oblak y dejó en casi nada a Mohamed Salah, Sadio Mané, Trent Alexander Arnold...

2 - Una victoria... Y además sin gol en contra:

Hay una máxima en cuanto al resultado siempre en las eliminatorias cuando se juega el primer partido en casa: ganar... Y no recibir gol. El Atlético lo consiguió a través de un gol de Saúl Ñíguez al borde del minuto 4 de partido y un ejercicio firmemente defensivo después.

Para eliminarlo el próximo 11 de marzo en Anfield, el Liverpool necesita vencerlo y marcarle algún gol, aparte de que cada tanto rojiblanco allí supondría un extra de dificultad para el adversario, porque entonces ya debería superarle por al menos dos tantos de diferencia. Es una ventaja relevante, aunque no definitiva, mucho menos en un territorio como ese mítico estadio y en una eliminatoria de tanta competitividad.

De los 227 resultados precedentes en campo rival del Atlético de Simeone, sin contar las finales o los encuentros disputados en terreno neutral, nada más 21 lo eliminarían en el duelo de vuelta. Y otros quince provocarían la prórroga. Es decir, que 191 de esos marcadores le clasificarían en Anfield, donde el conjunto rojiblanco ha jugado dos veces a lo largo de su historia, con desenlaces válidos ambos ahora: 1-1 en 2008-09 y 2-1 en 2009-10.

3 - El recuerdo de Múnich:

Entre todos esos resultados válidos hay ejemplos muy similares, quizás, a la cita que le aguarda en Anfield, como las semifinales de la Liga de Campeones de la temporada 2015-16 frente al Liverpool, cuando ganó en la ida por 1-0, con un tanto también de Saúl Ñíguez, como ahora, y un partido casi idéntico al de este martes. Luego, sobrevivió en la vuelta rumbo a la final con una derrota por 2-1.

De aquel choque en Alemania aún permanecen en la plantilla siete futbolistas que dispusieron de minutos en ese encuentro: el portero Jan Oblak; los defensas José María Giménez y Stefan Savic; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Koke Resurrección y Thomas Partey; y el atacante Yannick Carrasco. También el técnico: Diego Simeone.

4 - Jan Oblak:

En aquel imborrable duelo en Alemania fue un protagonista absoluto Jan Oblak, el muro de contención que frustró la ofensiva del Bayern Múnich durante todo el choque, con paradas decisivas, incluido un penalti en el primer tiempo cuando peor lo pasaba el equipo rojiblanco.

Aunque este martes en el Wanda Metropolitano el Liverpool no reclamó ninguna parada suya, en Anfield toma de nuevo un rol esencial, como siempre en este Atlético. Y eso también es una garantía para su conjunto por sus tremendas cualidades y por su formidable destreza bajo los palos. En sus 241 partidos oficiales con el equipo rojiblanco, ha sostenido su portería a cero en 133 ocasiones. Un 55 por ciento.

5 - Un Atlético al completo, o casi:

Lo advirtió Jurgen Klopp en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Queda el segundo partido en nuestro estadio y las cosas van a ser diferentes. Sabemos que no va a ser sencillo. El Atlético habrá recuperado a Joao Félix y Diego Costa estará en circunstancias diferentes".

El próximo 11 de marzo, salvo nuevos contratiempos, Diego Simeone tendrá muchos más recursos y en mejores condiciones para la visita a Anfield que en el duelo de ida en el Wanda Metropolitano. Por ejemplo, Joao Félix fue baja este martes y estará listo para entonces; Héctor Herrera también y probablemente Kieran Trippier.

Diego Costa se reestrenó este martes en la competición tres meses después, recién recuperado de la operación de la hernia discal cervical a la que fue sometido el pasado 21 de noviembre, y el 11 de marzo ya tendrá mucho más rodaje de partidos y ritmo como para ser de titular. Este martes fue suplente y jugó nada más el tramo final.

También estarán en condiciones físicas más ideales para un encuentro de tanto nivel José María Giménez, Álvaro Morata o Santiago Arias, recién salidos ahora de sus respectivas lesiones. De los tres, sólo jugó el atacante, que hizo un esfuerzo tremendo.

- ANFIELD Y 5 MOTIVOS PARA EL PESIMISMO:

1 - El aviso de Turín:

Es un recuerdo reciente, doloroso, que viene a la mente de forma automática, como una advertencia nítida, ante el duelo de la envergadura que le aguarda en Anfield y con la ventaja en el marcador. Hace un año, el 12 de marzo de 2019 (el choque en Anfield se jugará el 11 de marzo de 2020), el Atlético llegó con un 2-0 a Turín, de donde salió eliminado, zarandeado y sonrojado con un 3-0 en contra ejecutado por Cristiano Ronaldo y el Juventus.

"Tenemos la experiencia de la temporada pasada que no fue positiva, ojalá nos sirva para este año, ver las cosas que hicimos mal y ojalá este año podamos pasar", explicó Koke Resurrección, el capitán del Atlético, tras el choque de este martes.

Aquel partido fue una lección dura para el equipo; irreconocible, frágil, desbordado y sin opción de contrarrestar al conjunto italiano. Un aprendizaje y el mejor mecanismo de alerta para lo que tiene por delante en Anfield, porque el Liverpool presionará tanto o más al Atlético que la Juventus, porque el técnico rival buscará seguramente alguna sorprendente variación táctica para alterar a la zaga rival y porque el conjunto rojiblanco necesita un partido prácticamente perfecto.

2 - Un Liverpool imparable en casa:

El mejor equipo del momento, el actual campeón mundial y de la Liga de Campeones, es aún más potente, si cabe, cuando juega junto a su público en el estadio de Anfield. Ahí están los números de esta temporada: 19 partidos, 17 victorias, dos empates, cero derrotas, 49 goles a favor y 19 en contra. Ha marcado en todos y cada uno de ellos (en 15 de ellos dos o más goles) y ahora encadena siete encuentros consecutivos sin encajar ningún tanto.

Números que asustan de un equipo invicto en su casa en los últimos 40 encuentros, de los que venció 35 y empató cinco. No pierde allí desde hace un año y cinco meses, desde el 26 de septiembre de 2018, contra el Chelsea (1-2). Álvaro Morata, ahora en el Atlético y entonces en los 'blues', disputó y ganó aquel choque.

El Liverpool no se queda sin marcar gol en un partido en Anfield desde hace 28 encuentros, desde el 0-0 con el Bayern Múnich, también en octavos de final de la Liga de Campeones. Fue el 19 de febrero de 2019.

3 - Salah, Mané, Firmino...

Aunque en el Wanda Metropolitano apenas aparecieron, sus cualidades están fuera de toda duda, más aún para un partido de la transcendencia de la vuelta contra el Atlético de Madrid. Los tres representan la amenaza más voraz para el conjunto rojiblanco en Anfield.

Entre los tres suman 44 tantos en esta campaña, 22 de ellos en su estadio. Allí no ha marcado el brasileño Roberto Firmino, mejor asistente que goleador en su campo, con nueve pases, pero sí tanto Mohamed Salah, con 14 dianas como local, como Sadio Mané, con ocho.

4 - La fragilidad visitante del Atlético:

El Atlético es un visitante insistentemente dudoso en esta temporada, incluso en varias ocasiones decepcionante, sin la fiabilidad ni el rendimiento ni la firmeza ni la pegada de su pasado más reciente: de sus 16 partidos en campo rival de este curso, sin contar la Supercopa de España en terreno neutral en Arabia Saudí, sólo ha ganado cuatro. Por contra, ha empatado seis -sería un marcador válido en Anfield-, ha perdido otros tantos, ha marcado 13 goles y ha recibido 16.

El conjunto rojiblanco sólo ha vencido al Mallorca (0-2), al Leganés (0-1) y al Betis (1-2) en la Liga y al Lokomotiv de Moscú (0-2) en la Liga de Campeones. Y sólo una de esas victorias corresponde a la serie más reciente de doce choques.

A la vez, el Atlético sólo sostuvo su portería a cero en cinco de esos dieciséis encuentros y se quedó sin marcar en seis de ellos. Un déficit evidente.

5 - "Bienvenidos a Anfield":

Desde el primer instante posterior a la derrota, el Liverpool redirigió la mirada directamente a Anfield, mientras desviaba sus opiniones sobre el encuentro de ida a circunstancias más allá del juego o de no haber disparado entre los tres palos, como el árbitro, la supuesta pérdida de tiempo del conjunto rojiblanco, las caídas de los futbolistas rivales o el ambiente del Wanda Metropolitano.

El partido de vuelta ya está en ebullición. "He visto caras felices en el Atlético. Lo entiendo porque es una victoria importante, pero esto no ha acabado todavía. Quedan 90 minutos en Anfield", afirmó Klopp. "Mientras tengamos once jugadores con la camiseta del Liverpool para jugar, lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. Les diremos: 'Bienvenidos a Anfield'", enfatizó después.

Un desafío de carácter para el Atlético ante un ambiente en su contra, en un partido definitivo, sin margen de error y con un adversario de tal calibre. Un reto descomunal contra la leyenda y el ruido de ese estadio.

Iñaki Dufour