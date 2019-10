El abogado del futbolista Gabi Fernández, José Antonio Choclán, ha pedido la absolución de su representado, a quien ha exculpado del presunto amaño del partido entre el Levante y el Real Zaragoza en 2011, al explicar que fue “un instrumento” del club aragonés y ha recalcado que Gabi sí que le devolvió 90.000 euros al entonces dueño y presidente Agapito Iglesias.

El letrado de Gabi se ha mostrado muy claro al asegurar que “aunque no somos bobos y puede haber indicios” de un presunto amaño, el desarrollo del juicio no ha convertido “en certezas los indicios” y ha criticado el planteamiento de las acusaciones. “¿Existe certeza de que la tesis de la acusación es la más plausible? Creemos que no. La acusación hace aguas. Es imposible el plan criminal que dibujan las acusaciones, es un plan absurdo”, ha sentenciado.