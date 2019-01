El motociclista argentino Kevin Benavides afirmó hoy que espera remontar posiciones en la segunda mitad del rally Dakar, después de la jornada de descanso que la carrera tendrá en Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú.

"Ha sido una primera semana buena para mí, creo que me he mantenido bastante bien. Los primeros días salí más tranquilo pero ahora ya he apretado más", dijo Benavides, quien marcha en la sexta posición de la clasificación general de motos, a 9 minutos del estadounidense Ricky Brabec (Honda), líder de la carrera.