8 may. 2022

EFE Redacción deportes 8 may. 2022

La aceleración del Arsenal hacia la próxima Liga de Campeones se prolongó este domingo en el estadio Emirates con un triunfo ante el Leeds (4-0) que cae a los puestos de descenso de la Premier, a falta de dos jornadas para el cierre de la competición.

El buen momento del cuadro de Mikel Arteta parece no tener fin. En el momento clave del curso no ha desperdiciado la ocasión de instalarse entre los cuatro primeros. No falla el Arsenal que sumó su cuarta victoria consecutiva ante un rival que languidece y que está en caída libre.