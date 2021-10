Más allá del penalti a última hora, a instancias del VAR, que frustró la victoria del Atlético de Madrid en su visita al Levante, el equipo rojiblanco alcanzó sus primeros diez partidos de esta Liga entre los altibajos y el desequilibrio, con su peor diferencia de goles a estas alturas en toda la era Diego Simeone, igualada con el curso 2019-20, pero, sobre todo, con una inalterable alerta defensiva: 10 goles en contra insólitos en un comienzo de temporada desde 2012-13.

Desde entonces, cuando encajó once dianas en sus primeros diez choques -también marcó 22 tantos, siete más que ahora, y sumó 25 puntos, seis más que en la actualidad-, cuando el conjunto madrileño no había dado todavía el salto para transformarse en un candidato a la Liga cada campaña, no había sido tan vulnerable en sus números atrás como en la presente puesta en escena.