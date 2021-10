El FC Barcelona estima que con su actual plan de viabilidad y su plan estratégico necesitará al menos cinco años para "balancear sus números deficitarios", según los cálculos del director general del club, Ferran Reverter.

Así lo ha explicado en un encuentro con periodistas, en el que ha precisado, no obstante, que ello no implica que el club "no pueda fichar (jugadores) ni tener un equipo competitivo".