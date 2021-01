Con los dos penaltis fallados ante el Cornellà en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el Barcelona ya ha errado 5 de las 12 penas máximas que ha lanzado este curso, lo que da un porcentaje de acierto del 58,3%, significativamente inferior al de las temporadas anteriores.

"No se pueden fallar dos penaltis siendo el Barça, no es serio. No lo entiendo porque tenemos jugadores que pueden marcar. Puede que la causa sea el miedo, no lo sé. Pero ahora no hay la presión del público. Hay que tener la cabeza fría y marcar", dijo el entrenador del Barcelona Ronald Koeman tras el partido en el Nou Municipal.