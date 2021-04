El campeón del mundo de MotoGP 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), estaba bastante disgustado tras finalizar decimotercero, pues aseguró que "ha fallado mucho la estrategia".

"Sólo he podido hacer una vuelta con los neumáticos buenos y no he podido tener la oportunidad de tener ni siquiera una vuelta más, que es lo normal; nos hemos equivocado, me han dado bandera y las consecuencias son que estamos súper atrás y con menos de una décima creo que hubiéramos pasado y la podríamos haber conseguido con una vuelta más, sin problema. Pero hemos fallado en la estrategia", lamenta Mir.