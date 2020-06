El Real Madrid salió victorioso de su primera defensa de liderato sin la brillantez esperada ante un equipo en descenso como el Mallorca, al que tumbó con dos goles de bella factura con una clara mejoría en la definición de Vinicius Junior y un nuevo tanto del incombustible Sergio Ramos en el primer partido desde el parón en el que, pese a las rotaciones, se palpó el cansancio de los jugadores del Zidane.

Las claves del cuarto triunfo madridista consecutivo:

1. Vinicius mejora la definición: es su punto débil. Ese que con el tiempo todos confían en que vaya puliendo según gane experiencia y meta la pausa necesaria que tiene un goleador en el momento de definir una oportunidad. El gol del clásico que le volvió a hacerse sentir importante le lanzó anímicamente antes del parón, hizo crecer su confianza. Los meses de confinamiento han servido para que un chico joven trabajase aún más su estado físico y ahora le cueste menos que a los veteranos exhibir un gran estado de forma. Vini ha volado cada vez que Zidane ha apostado por él. Lo demostró con unos minutos ante el Valencia en los que mostró tanta superioridad en frescura y velocidad que le han instalado ya en el equipo titular. Ante el Mallorca le añadió lo que todos le piden. Se plantó ante Reina y puso el balón donde la acción pedía. Con tranquilidad. Poco después, le sobró de nuevo para picarlo y superar al portero por arriba con una acción que solo frenó el travesaño.

2. El incombustible Ramos: nada afecta al rendimiento del capitán. Cuando todos pensaban en el descanso por el fuerte golpe de rodilla que le impidió acabar el partido en San Sebastián ante la Real Sociedad, Ramos solo lo hizo en jugar. Así se lo comunicó a Zinedine Zidane cuando manejaron un posible descanso. El camero siempre quiere sumar. Más partidos, más goles, más aportación al colectivo como jefe de la zaga blanca. El momento defensivo que vive el equipo es una de las claves del liderato y Ramos le añade además gol. No se le puede pedir más a un central. El defensa más goleador de la historia del fútbol español celebró ser ya líder solitario en la estadística con una falta perfecta a una escuadra. Sergio siempre aprendió de los mejores. Pasó horas tras entrenamientos con David Beckham y ante el Mallorca calcó el golpeo del inglés. Un gran gol que es un nuevo mensaje para una renovación parada en el club.

3. El cansancio aparece en el líder: la falta de brillantez y continuidad en el juego del Real Madrid dejó con mal sabor de boca a sus jugadores pese al triunfo. "Hay muchas cosas que mejorar", lamentó Ramos. Zidane, más satisfecho, apuntó principalmente al cansancio y un calendario que no da tregua. Se esperaban más rotaciones jugando cada tres días tras el parón y más aún con las temperaturas altas con las que se están disputando los partidos, pero el técnico francés entiende que sus jugadores están acostumbrados a varios partidos a la semana y va introduciendo retoques en onces sin revolución. Sentirse superior al rival y ver la ventaja en el marcador provoca que el conjunto madridista baje de marcha y regule esfuerzos.

4. Un nuevo dibujo para meter a Bale: estaba desaparecido de los equipos titulares de Zidane en Liga desde el 16 de febrero y su rendimiento no invitó al cambio. Jugó pegado a la derecha, con Zidane dando continuidad a Vinicius por su momento en la izquierda y probando a Eden Hazard en una nueva demarcación, a espaldas del punta. La conclusión del técnico francés tras su experimento ofensivo no fue positiva en cuanto al juego. Añoró la figura de Casemiro como ancla del equipo, futbolista clave en el equilibrio. Es una demarcación en la que Fede Valverde no tiene el mismo valor y Luka Modric se desgasta.

5. La firmeza de Varane y Courtois: celebró sus 200 partidos en Liga Raphael Varane con una actuación inmaculada en labores defensivas. Rápido para cubrir la espalda de Sergio Ramos y tapar disparos, firme en el juego aéreo, acertado con el balón. Ha dejado en el olvido aquellos problemas que le impedían jugar partidos con continuidad y exhibe un gran nivel. Como Thibaut Courtois, que arrancó el partido con una gran intervención y volvió a dejar su puerta a cero para ponerse de nuevo en cabeza de la tabla de los porteros más regulares de la competición.

Roberto Morales