El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños, ha asegurado este miércoles, a su salida de dependencias policiales, que tiene la "conciencia tranquila" y así lo ha manifestado en el interrogatorio al que le han sometido por si pudiera haber cometido un delito de corrupción entre particulares en el ámbito del deporte.

"Yo estoy con la conciencia muy tranquila, no he hecho nada malo, he reiterado que no he incitado a nadie a adulterar un resultado", comentó el centrocampista blanquiazul a los periodistas que aguardaban su salida de la comisaría de Lonzas, en A Coruña.