El ciclista español Javier Sardá ha dejado atrás los años de penurias y desencantos en el circuito europeo para convertirse en una figura del ciclismo en Vietnam, donde acaba de ganar su segunda HTV Cup, la vuelta por etapas más importante del país.

“Si me lo llegan a decir no me lo creo, aquí me he vuelto a sentir ciclista de verdad”, dice a Efe Sardá, de 33 años, mientras apura un café con leche en un establecimiento próximo al palacio de la reunificación de Ho Chi Minh (la antigua Saigón) y a escasos metros del lugar en el que el pasado 7 de junio terminó vestido de amarillo la última de las 18 etapas de la HTV Cup.