"La confianza está intacta", intercede Carlos Sainz cuando otros señalan a McLaren por el doble 0 del madrileño en Silverstone. Ese escenario ahondó en sus penurias. Fue dos veces decimotercero en las dos últimas semanas y eso, no lo niega, le sabe a poco.

Ubicado en el undécimo puesto del Mundial de pilotos, Sainz expresa su "frustración y su cabreo" por haber dejado escapar "tantos puntos en las primeras cinco carreras". "Es algo que me fastidia", concede en un encuentro con medios españoles en la previa del Gran Premio de España, "y no estoy contento". "Son puntos que nadie me va a devolver. Están en la basura", refunfuña.