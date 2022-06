El director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), Olivier Niggli, defendió hoy al tenista español Rafael Nadal tras las críticas aparecidas en la prensa y el mundo del ciclismo francés, señalando que las infiltraciones a las que el deportista se sometió en su pie izquierdo están permitidas.

Las inyecciones con anestésicos a Nadal para combatir el dolor en su pie "no están en la lista de productos prohibidos (por AMA), ya que se estima que no mejoran el desempeño deportivo y que no son perjudiciales", destacó Niggli en una entrevista para la televisión suiza RTS.