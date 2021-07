Ignacio Ambriz, nuevo entrenador del Huesca de la segunda división del fútbol español, afirmó este martes que la oportunidad de dirigir fuera de México le llega en el mejor momento de su carrera, y se declaró muy seguro de triunfar.

"Me llega en el momento exacto la oportunidad de dirigir al Huesca. No me siento mal por dejar nada atrás en el fútbol mexicano, yo lo decidí convencido de este paso, voy con mucha ilusión y seguro de triunfar", declaró el técnico, de 56 años, antes de partir a España.