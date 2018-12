El esquiador de fondo noruego Petter Northug, bicampeón olímpico y ganador de trece medallas de oro en los Mundiales, anunció hoy su retirada de la competición a los 32 años por problemas físicos.

"He decidido retirarme como esquiador, han sido un verano y un otoño llenos de problemas. He intentado estar en forma para el inicio de la temporada, pero en las últimas semanas sabía que me faltaba para poder rendir a este nivel", dijo hoy en una rueda de prensa en Trondheim (norte de Noruega).