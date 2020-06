No hay nadie más resolutivo en el actual Atlético de Madrid que Marcos Llorente, un elemento esencial en nueve de los últimos trece goles de su equipo, transformado en un recurso ofensivo incontestable, cuyo fenómeno ha desatado la mejor racha de la temporada, cuatro triunfos consecutivos, y ha reforzado al conjunto rojiblanco en la inexcusable tercera posición mientras se dirige hacia el Camp Nou, a dos días vista.

Ya no es medio centro. Ya no juega casi nunca ahí. Su reinvención en la banda derecha o en la delantera, inimaginable hace unos meses por demarcación natural, no por cualidades, ha generado un impacto formidable en el Atlético y en LaLiga Santander, revelado como un hombre cuya velocidad de conducción, atrevimiento, desborde, vértigo y giro, ya sea entre líneas o por el extremo, han disparado al equipo rojiblanco hacia su objetivo prioritario.