Dusan Vlahovic, delantero del Juventus, tan solo necesitó 33 segundos y dos toques para marcar su primer gol en su primer día en la Liga de Campeones, donde el flamante fichaje invernal extendió su fenómeno con la dimensión de todo lo que puede ser en la competición más grande el planeta, tras los pasos de Karim Benzema, Erling Haaland o Thierry Henry, que también se estrenaron como goleadores en su primer duelo en el torneo.

"Fue enorme marcar en mi debut. Muy emotivo. Pero no puedo estar cien por cien satisfecho, porque no hemos ganado el partido. Tenemos que seguir trabajando duro. Hicimos un buen partido y podríamos haber ganado. No ganamos. Teníamos muchas ganas de ganar este martes y no se consiguió. Ya miro hacia adelante", rebajó el atacante serbio de 22 años, que le costó 75 millones de euros al Juventus en el mercado de enero, dentro de su explosión goleadora que lo transformaba en uno de los atacantes emergentes más preciados y considerados.