El hincha de River Matías Firpo, liberado este jueves después de ser detenido por atacar el autobús de Boca Juniors el día que se iba a disputar la vuelta de la final de la Copa Libertadores, admitió estar "arrepentido" de lo que hizo y dijo que él no se suele comportar de esa manera.

"Fue un momento que no supe controlar un impulso de cual me arrepiento. Yo sé que estuve mal, no soy de hacer eso y me duele haber pasado por esto", aseguró Firpo en una entrevista concedida al canal de televisión argentino Todo Noticias.