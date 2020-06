La Audiencia Nacional ha aplazado al 17 de julio la celebración del acto de conciliación y el juicio, previsto para este mismo miércoles en caso de que no se hubiese alcanzado un acuerdo, por la demanda que interpuso Futbolistas ON contra la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por la lista de compensación incluida en el convenio colectivo y que afecta a 17 jugadoras de la Primera Iberdrola menores de 23 años que finalizan el contrato con sus respectivos clubes.

Tamara Ramos, gerente de Futbolistas ON, explicó este miércoles a EFE que el aplazamiento se debió a un error burocrático. "Ayer nos comunicaron a través de una llamada telefónica que no se habían cumplido los plazos de notificaciones con el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona. Aún así, hoy teníamos la celebración del acto de conciliación y si no se llegaba a un acuerdo pasábamos directamente a juicio. Nosotros nos hemos personado, pero no se han personado ninguna de las otras partes, por lo que no hemos podido tratar de hablar ni de negociar algo para que estas 17 jugadoras puedan estar libres", indicó.