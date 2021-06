El presidente del Levante, Quico Catalán, le puso un “bien” a la temporada que se ha cerrado recientemente por haber logrado el equipo una permanencia que se mantendrá como objetivo para el próximo ejercicio pero lamentó no haber aprovechado la oportunidad de haber hecho algo más y dijo que él es el primer responsable de no haber llegado a más, pero que todos lo son.

“La temporada ha sido una temporada en la que se ha cumplido el objetivo de seguir en Primera pero no podemos estar contentos del todo. El fútbol nos ha dado opciones de poder ser más competitivos y no lo hemos sido. Hay que valorar muchísimo ese objetivo pero eso no significa que nuestra nota sea sobresaliente, no tiene nada que ver”, analizó en una comparecencia ante los medios.