El delantero brasileño Rodrygo Goes asegura que ir al Real Madrid, donde es esperado el próximo mes tras su millonario fichaje, le motiva tanto por poder estar en uno de los mayores clubes del mundo como por el desafío de mostrar por qué fue contratado.

"Claro que me motiva. No hay cómo no motivarse por estar en uno de los mayores clubes del mundo", afirmó el atacante de 18 años en una entrevista que concedió a la televisión institucional del Santos este miércoles tras el que fue su último entrenamiento con el conjunto brasileño al que está vinculado desde sus 10 años.