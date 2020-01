Es Kroos un futbolista fiel a sus botas de siempre, a un modelo Adidas denominado Adipure, que no cambia por nada del mundo. EFE/ Juanjo Martín

Calza Toni Kroos un 8,5 UK, un 42,5 en España. Un número no demasiado grande para el somatotipo de su perfil. Es Kroos un futbolista fiel a sus botas de siempre, a un modelo Adidas denominado Adipure, que no cambia por nada del mundo. Los demás prueban todos la tabla de colores pantone, pero él mantiene la tradición y no innova. El vive feliz con sus botas blancas con las tres bandas míticas negras y el talón azul.

Y seguramente no es por algo maniático, sino por el confort y la comodidad con la que Toni Kroos golpea el balón, un guante en su pie derecho, una delicia para la estética del espectador. Le ofrecen renovar la colección de su calzado todos los años, pero como aquel viejo anuncio de televisión del detergente, él dice no y no.